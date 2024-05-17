Лабкович (Анцыпова) Марина Григорьевна 23.12.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лабкович (Анцыпова) Марина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1963

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1963

Отец: Анцыпов Григорий Константинович

Мать: Анцыпова (Сакова) Галина (Елена) Аврамовна

Бракосочетание
12.07.1986

Муж: Лабкович Аркадий Константинович

Бракосочетание
12.07.1986

Муж: не указан

Рождение ребёнка
19.06.1987

Сын: Лабкович Дмитрий Аркадьевич

Отец ребёнка: Лабкович Аркадий Константинович

Михалево, Березинский район, Минская область
Рождение ребёнка
26.02.1992

Дочь: Лабкович Екатерина Аркадьевна

Отец ребёнка: Лабкович Аркадий Константинович

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