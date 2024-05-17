Лабкович (Анцыпова) Марина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1963
Бракосочетание
12.07.1986
Бракосочетание
12.07.1986
Муж: не указан
Рождение ребёнка
19.06.1987
Сын: Лабкович Дмитрий Аркадьевич
Отец ребёнка: Лабкович Аркадий Константинович
Михалево, Березинский район, Минская область
Рождение ребёнка
26.02.1992
Дочь: Лабкович Екатерина Аркадьевна
Отец ребёнка: Лабкович Аркадий Константинович