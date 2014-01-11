Лабкович Аркадий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1958
Дата смерти11.01.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1958
Бракосочетание
12.07.1986
Рождение ребёнка
19.06.1987
Сын: Лабкович Дмитрий Аркадьевич
Мать ребёнка: Лабкович (Анцыпова) Марина Григорьевна
Михалево, Березинский район, Минская область
Рождение ребёнка
26.02.1992
Дочь: Лабкович Екатерина Аркадьевна
Мать ребёнка: Лабкович (Анцыпова) Марина Григорьевна
Смерть
11.01.2014