Лабкович Аркадий Константинович 31.12.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лабкович Аркадий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1958

Дата смерти

11.01.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1958

Отец: Лабкович Константин Фабиянович

Мать: Лабкович (Рябушко) Лидия Сидоровна

Бракосочетание
12.07.1986

Жена: Лабкович (Анцыпова) Марина Григорьевна

Рождение ребёнка
19.06.1987

Сын: Лабкович Дмитрий Аркадьевич

Мать ребёнка: Лабкович (Анцыпова) Марина Григорьевна

Михалево, Березинский район, Минская область
Рождение ребёнка
26.02.1992

Дочь: Лабкович Екатерина Аркадьевна

Мать ребёнка: Лабкович (Анцыпова) Марина Григорьевна

Смерть
11.01.2014

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