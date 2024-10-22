Сакова Ольга Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.08.1967
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козелко (Сакова) Екатерина Аврамовна
Отец ребёнка: Саков Аврам Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаптенок (Сакова) Вера Аврамовна
Отец ребёнка: Саков Аврам Никитович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Сакова Мария Аврамовна
Отец ребёнка: Саков Аврам Никитович
Рождение ребёнка
01.07.1926
Дочь: Сакова Антонина Аврамовна
Отец ребёнка: Саков Аврам Никитович
Рождение ребёнка
15.02.1929
Дочь: Грибко (Сакова) София Аврамовна
Отец ребёнка: Саков Аврам Никитович
Рождение ребёнка
18.01.1930
Отец ребёнка: Саков Аврам Никитович
Рождение ребёнка
12.07.1933
Дочь: Анцыпова (Сакова) Галина (Елена) Аврамовна
Отец ребёнка: Саков Аврам Никитович
Смерть
?.08.1967