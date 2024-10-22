Сакова Ольга Григорьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сакова Ольга Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.08.1967

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саков Аврам Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козелко (Сакова) Екатерина Аврамовна

Отец ребёнка: Саков Аврам Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаптенок (Сакова) Вера Аврамовна

Отец ребёнка: Саков Аврам Никитович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Сакова Мария Аврамовна

Отец ребёнка: Саков Аврам Никитович

Рождение ребёнка
01.07.1926

Дочь: Сакова Антонина Аврамовна

Отец ребёнка: Саков Аврам Никитович

Рождение ребёнка
15.02.1929

Дочь: Грибко (Сакова) София Аврамовна

Отец ребёнка: Саков Аврам Никитович

Рождение ребёнка
18.01.1930

Сын: Саков Владимир Аврамович

Отец ребёнка: Саков Аврам Никитович

Рождение ребёнка
12.07.1933

Дочь: Анцыпова (Сакова) Галина (Елена) Аврамовна

Отец ребёнка: Саков Аврам Никитович

Смерть
?.08.1967

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