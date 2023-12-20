Лешукова Христина Корнилова дочь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лешукова Христина Корнилова дочь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корнил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лешуков Агей Пиминов

Отец ребёнка: Лешуков Пимин (Пиминко) Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лешукова) Домника Пиминова

Отец ребёнка: Лешуков Пимин (Пиминко) Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лешуков Пимин (Пиминко) Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лешуков (Левшуков) Прокопий (Пронка) Пиминов

Отец ребёнка: Лешуков Пимин (Пиминко) Васильев

Смерть
Неизвестно

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