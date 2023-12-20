Лешукова Христина Корнилова дочь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корнил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лешуков Агей Пиминов
Отец ребёнка: Лешуков Пимин (Пиминко) Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лешукова) Домника Пиминова
Отец ребёнка: Лешуков Пимин (Пиминко) Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лешуков (Левшуков) Прокопий (Пронка) Пиминов
Отец ребёнка: Лешуков Пимин (Пиминко) Васильев
Смерть
Неизвестно