Лешуков Пимин (Пиминко) Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василей (Васка) Александров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лешуков Агей Пиминов
Мать ребёнка: Лешукова Христина Корнилова дочь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лешукова) Домника Пиминова
Мать ребёнка: Лешукова Христина Корнилова дочь
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лешуков (Левшуков) Прокопий (Пронка) Пиминов
Мать ребёнка: Лешукова Христина Корнилова дочь
Смерть
Неизвестно