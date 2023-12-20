Лешуков Пимин (Пиминко) Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лешуков Пимин (Пиминко) Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василей (Васка) Александров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лешуков Агей Пиминов

Мать ребёнка: Лешукова Христина Корнилова дочь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лешукова) Домника Пиминова

Мать ребёнка: Лешукова Христина Корнилова дочь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лешукова Христина Корнилова дочь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лешуков (Левшуков) Прокопий (Пронка) Пиминов

Мать ребёнка: Лешукова Христина Корнилова дочь

Смерть
Неизвестно

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