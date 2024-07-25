Клейменов Василий Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клейменов Василий Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клейменов Абрам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клейменов Иван Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Клейменов Михаил Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Жданова Ксения Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Сучьева Домна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Койвина Зиновия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Клейменов Сергей Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Григорьевская Дарья Васильева

Мать ребёнка: не указана

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