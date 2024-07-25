Клейменов Василий Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клейменов Абрам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Клейменов Михаил Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Жданова Ксения Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Сучьева Домна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Койвина Зиновия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Клейменов Сергей Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Григорьевская Дарья Васильева
Мать ребёнка: не указана