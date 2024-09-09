Клейменов Сергей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Клейменов Василий Абрамович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.1906
Дочь: Клейменова Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Клейменова Анна Федоровна
Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Арест
14.11.1937
Клейменов Сергей Васильевич Родился в 1886 г., Томская губ.; русский; Член к-за "Восход". Проживал: Павловский р-н, с. Черемное. Арестован 14 ноября 1937 г. Приговорен: тройка при УНКВД по АК 27 нояб... Показать все