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Клейменов Сергей Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Клейменов Василий Абрамович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клейменова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
24.12.1906

Дочь: Клейменова Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Клейменова Анна Федоровна

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Арест
14.11.1937
Клейменов Сергей Васильевич Родился в 1886 г., Томская губ.; русский; Член к-за "Восход". Проживал: Павловский р-н, с. Черемное. Арестован 14 ноября 1937 г. Приговорен: тройка при УНКВД по АК 27 нояб... Показать все

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