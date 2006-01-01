Варнек (Квитковская) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарнек (Квитковская) Анна Николаевна

Варнек (Квитковская) Анна Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1906

Дата смерти

27.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1926

Дочь: Варнек Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Варнек Александр Николаевич

Рождение ребёнка
10.02.1928

Дочь: Варнек Елена Александровна

Отец ребёнка: Варнек Александр Николаевич

Рождение ребёнка
30.03.1937

Дочь: Варнек Инна Александровна

Отец ребёнка: Варнек Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варнек Александр Николаевич

Смерть
27.03.1980
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close