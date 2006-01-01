Варнек (Квитковская) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1906
Дата смерти27.03.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1926
Дочь: Варнек Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Варнек Александр Николаевич
Рождение ребёнка
10.02.1928
Дочь: Варнек Елена Александровна
Отец ребёнка: Варнек Александр Николаевич
Рождение ребёнка
30.03.1937
Дочь: Варнек Инна Александровна
Отец ребёнка: Варнек Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.03.1980