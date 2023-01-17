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Варнек Александр Николаевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1892

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Варнек Николай Григорьевич

Мать: Григорьева Елисавета Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Образование
С 1911 по 1914
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ЦГИА Фонд 478 Петроградский политехнический институт Императора Петра Великого Опись 3 Личные дела студентов дело 996 Варнек Александр Николаевич 1911-1914
Рождение ребёнка
01.08.1921

Сын: Варнек Алексей Александрович

Мать ребёнка: Варнек Вера

Рождение ребёнка
17.04.1926

Дочь: Варнек Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Варнек Анна Николаевна

Рождение ребёнка
10.02.1928

Дочь: Варнек Елена Александровна

Мать ребёнка: Варнек Анна Николаевна

Рождение ребёнка
30.03.1937

Дочь: Варнек Инна Александровна

Мать ребёнка: Варнек Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варнек Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варнек Анна Николаевна

Смерть
1972
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