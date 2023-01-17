Варнек Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Образование
С 1911 по 1914
ЦГИА Фонд 478 Петроградский политехнический институт Императора Петра Великого Опись 3 Личные дела студентов дело 996 Варнек Александр Николаевич 1911-1914
Рождение ребёнка
01.08.1921
Сын: Варнек Алексей Александрович
Мать ребёнка: Варнек Вера
Рождение ребёнка
17.04.1926
Дочь: Варнек Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Варнек Анна Николаевна
Рождение ребёнка
10.02.1928
Дочь: Варнек Елена Александровна
Мать ребёнка: Варнек Анна Николаевна
Рождение ребёнка
30.03.1937
Дочь: Варнек Инна Александровна
Мать ребёнка: Варнек Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варнек Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варнек Анна Николаевна
Смерть
1972