Еремеева (Дмитриенко) Роза Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеева (Дмитриенко) Роза Андреевна

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

Около 01.09.2003

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Дмитриенко Андрей Леоньтьевич

Мать: Дмитриенко Евдокия (Дуня) Андреевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1947

Дочь: Юзвицкая Галина Павловна

Отец ребёнка: Еремеев Павел Петрович

Рождение ребёнка
04.12.1949

Сын: Еремеев Юрий Павлович

Отец ребёнка: Еремеев Павел Петрович

Солонешное, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.12.1953

Сын: Еремеев Валерий Павлович

Отец ребёнка: Еремеев Павел Петрович

Керчь, Керчь, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремеев Павел Петрович

Смерть
Около 01.09.2003
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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