Еремеева (Дмитриенко) Роза Андреевна
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смертиОколо 01.09.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
Около 1947
Дочь: Юзвицкая Галина Павловна
Отец ребёнка: Еремеев Павел Петрович
Рождение ребёнка
04.12.1949
Отец ребёнка: Еремеев Павел Петрович
Солонешное, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.12.1953
Отец ребёнка: Еремеев Павел Петрович
Керчь, Керчь, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 01.09.2003