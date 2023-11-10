Дмитриенко (Аристова) Евдокия (Дуня) Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Аристов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Еремеева Роза Андреевна
Отец ребёнка: Дмитриенко Андрей Леоньтьевич
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Галина Андреевна
Отец ребёнка: Дмитриенко Андрей Леоньтьевич
Место жительства
Неизвестно
Бишкек (Фрунзе)
Там жила ее внучка Лариса со своим мужем (она же двоюродная сестра Валерию Павловичу)
Место жительства
Неизвестно
Бахчисарай, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
После Фрунзе переехала в Бахчисарай. Так как т. Лариса развелась со своим мужем Сергеем (двоюродная сестра Валерию Павловичу) и перебралась, туда где жили ее внуки т. Галя Юзвицкая и Валерий Павлович ... Показать все
Смерть
Неизвестно