Дмитриенко (Аристова) Евдокия (Дуня) Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриенко (Аристова) Евдокия (Дуня) Андреевна

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Место рождения

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Аристов Андрей

Мать: не указана

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Еремеева Роза Андреевна

Отец ребёнка: Дмитриенко Андрей Леоньтьевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Галина Андреевна

Отец ребёнка: Дмитриенко Андрей Леоньтьевич

Место жительства
Неизвестно
Бишкек (Фрунзе)
Там жила ее внучка Лариса со своим мужем (она же двоюродная сестра Валерию Павловичу)
Место жительства
Неизвестно
Бахчисарай, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
После Фрунзе переехала в Бахчисарай. Так как т. Лариса развелась со своим мужем Сергеем (двоюродная сестра Валерию Павловичу) и перебралась, туда где жили ее внуки т. Галя Юзвицкая и Валерий Павлович ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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