Юзвицкая (Еремеева) Галина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1947
Отец: Еремеев Павел Петрович
Мать: Еремеева Роза Андреевна
Рождение ребёнка
10.04.1978
Сын: Юзвицкий Олег Арнольдович
Отец ребёнка: Юзвицкий Арнольд Здиславович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
СНИИГГиМС. Сибирский НИИ геологии, геофизики и минерального сырья. Геолог - коллектор.