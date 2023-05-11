Юзвицкая (Еремеева) Галина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юзвицкая (Еремеева) Галина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1947

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1947

Отец: Еремеев Павел Петрович

Мать: Еремеева Роза Андреевна

Рождение ребёнка
10.04.1978

Сын: Юзвицкий Олег Арнольдович

Отец ребёнка: Юзвицкий Арнольд Здиславович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юзвицкий Арнольд Здиславович

Работа или профессия
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
СНИИГГиМС. Сибирский НИИ геологии, геофизики и минерального сырья. Геолог - коллектор.
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