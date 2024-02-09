Ключенков Никифор Елисеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смерти07.04.1966
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Ключенков Елисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ключенков Иван Никифорович
Мать ребёнка: Ключенкова Анна Тимофеевна
Брест, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Лесничий
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Сакович (Ключенкова) Софья Никифоровна
Мать ребёнка: Ключенкова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Ключенков Николай (Демьян) Никифорович
Мать ребёнка: Ключенкова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1921
Сын: Ключенков Алексей Никифорович
Мать ребёнка: Ключенкова Анна Тимофеевна
Минск, Минск
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Пукальская (Ключенкова) Валентина Никифоровна
Мать ребёнка: Ключенкова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.01.1931
Сын: Ключенков Николай Никифорович
Мать ребёнка: Ключенкова Анна Тимофеевна
Смерть
07.04.1966