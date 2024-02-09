Ключенков Никифор Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ключенков Никифор Елисеевич

Место рождения

Путяты, Мстиславский район, Могилёвская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

07.04.1966

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Ключенков Елисей

Мать: не указана

Путяты, Мстиславский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ключенков Иван Никифорович

Мать ребёнка: Ключенкова Анна Тимофеевна

Брест, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ключенкова Анна Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Лесничий
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Сакович (Ключенкова) Софья Никифоровна

Мать ребёнка: Ключенкова Анна Тимофеевна

Новое Полесье, Круглянский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Ключенков Николай (Демьян) Никифорович

Мать ребёнка: Ключенкова Анна Тимофеевна

Новое Полесье, Круглянский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Около 1921

Сын: Ключенков Алексей Никифорович

Мать ребёнка: Ключенкова Анна Тимофеевна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Пукальская (Ключенкова) Валентина Никифоровна

Мать ребёнка: Ключенкова Анна Тимофеевна

Новое Полесье, Круглянский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
01.01.1931

Сын: Ключенков Николай Никифорович

Мать ребёнка: Ключенкова Анна Тимофеевна

Путяты, Мстиславский район, Могилёвская область
Смерть
07.04.1966

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