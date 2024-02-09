Ключенкова Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ключенкова Анна Тимофеевна

Место рождения

Новое Полесье, Круглянский район, Могилёвская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.08.1984

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Полесье, Круглянский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ключенков Иван Никифорович

Отец ребёнка: Ключенков Никифор Елисеевич

Брест, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ключенков Никифор Елисеевич

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Сакович (Ключенкова) Софья Никифоровна

Отец ребёнка: Ключенков Никифор Елисеевич

Новое Полесье, Круглянский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Ключенков Николай (Демьян) Никифорович

Отец ребёнка: Ключенков Никифор Елисеевич

Новое Полесье, Круглянский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Около 1921

Сын: Ключенков Алексей Никифорович

Отец ребёнка: Ключенков Никифор Елисеевич

Минск, Минск
Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Пукальская (Ключенкова) Валентина Никифоровна

Отец ребёнка: Ключенков Никифор Елисеевич

Новое Полесье, Круглянский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
01.01.1931

Сын: Ключенков Николай Никифорович

Отец ребёнка: Ключенков Никифор Елисеевич

Путяты, Мстиславский район, Могилёвская область
Смерть
13.08.1984

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