Ключенкова Анна Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.08.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ключенков Иван Никифорович
Отец ребёнка: Ключенков Никифор Елисеевич
Брест, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Сакович (Ключенкова) Софья Никифоровна
Отец ребёнка: Ключенков Никифор Елисеевич
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Ключенков Николай (Демьян) Никифорович
Отец ребёнка: Ключенков Никифор Елисеевич
Рождение ребёнка
Около 1921
Сын: Ключенков Алексей Никифорович
Отец ребёнка: Ключенков Никифор Елисеевич
Минск, Минск
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Пукальская (Ключенкова) Валентина Никифоровна
Отец ребёнка: Ключенков Никифор Елисеевич
Рождение ребёнка
01.01.1931
Сын: Ключенков Николай Никифорович
Отец ребёнка: Ключенков Никифор Елисеевич
Путяты, Мстиславский район, Могилёвская область
Смерть
13.08.1984