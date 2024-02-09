Ключенков Елисей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Ключенков Никифор Елисеевич
Мать ребёнка: не указана
Путяты, Мстиславский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
22.12.1899
Сын: Ключенков Василий Елисеевич
Мать ребёнка: не указана
Быковичи, Мстиславский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно