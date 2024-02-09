Ключенков Елисей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ключенков Елисей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Ключенков Никифор Елисеевич

Мать ребёнка: не указана

Путяты, Мстиславский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
22.12.1899

Сын: Ключенков Василий Елисеевич

Мать ребёнка: не указана

Быковичи, Мстиславский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно

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