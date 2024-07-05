Синекопов Пётр Трофимович
Место рождения
Дата рождения1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1895 ст.
Рождение ребёнка
17.01.1898 ст.
Сын: Синекопов Григорий Петрович
Мать ребёнка: Гребенникова-Синекопова (Толстошеева) Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
06.06.1899 ст.
Рождение ребёнка
23.05.1901 ст.
Дочь: (Синекопова) Елена Петровна
Мать ребёнка: Гребенникова-Синекопова (Толстошеева) Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
27.06.1902 ст.
Рождение ребёнка
21.12.1910 ст.
Дочь: (Синекопова) Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Гребенникова-Синекопова (Толстошеева) Марфа Николаевна
Смерть
Неизвестно