Синекопов Пётр Трофимович 1862 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Синекопов Пётр Трофимович

Место рождения

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Аs
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
08.01.1895 ст.

Жена: Гребенникова-Синекопова (Толстошеева) Марфа Николаевна

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.01.1898 ст.

Сын: Синекопов Григорий Петрович

Мать ребёнка: Гребенникова-Синекопова (Толстошеева) Марфа Николаевна

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.06.1899 ст.

Сын: Синекопов Феодот Петрович

Мать ребёнка: Гребенникова-Синекопова (Толстошеева) Марфа Николаевна

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.05.1901 ст.

Дочь: (Синекопова) Елена Петровна

Мать ребёнка: Гребенникова-Синекопова (Толстошеева) Марфа Николаевна

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.06.1902 ст.

Сын: Синекопов Павел Петрович

Мать ребёнка: Гребенникова-Синекопова (Толстошеева) Марфа Николаевна

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.12.1910 ст.

Дочь: (Синекопова) Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Гребенникова-Синекопова (Толстошеева) Марфа Николаевна

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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