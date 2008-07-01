Сковпень Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сковпень Николай Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1923

Дата смерти

01.07.2008

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1923

Отец: Сковпень Степан Степанович

Мать: Алексеенко Анна

Рождение ребёнка
1961

Сын: Сковпень Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Сковпень Антонина Павловна

Лотаки, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сковпень Антонина Павловна

Смерть
01.07.2008
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