Сковпень Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1923
Дата смерти01.07.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1923
Отец: Сковпень Степан Степанович
Мать: Алексеенко Анна
Рождение ребёнка
1961
Сын: Сковпень Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Сковпень Антонина Павловна
Лотаки, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.07.2008