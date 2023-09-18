Сковпень Антонина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1925
Отец: Сковпень Павел Павлович
Мать: Сковпень Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1961
Сын: Сковпень Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Сковпень Николай Степанович
Лотаки, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно