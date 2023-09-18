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Сковпень Антонина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1925

Отец: Сковпень Павел Павлович

Мать: Сковпень Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1961

Сын: Сковпень Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Сковпень Николай Степанович

Лотаки, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сковпень Николай Степанович

Смерть
Неизвестно
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