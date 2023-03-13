Баушкина (Чувашева) Марія
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чувашевъ Василій
Мать: Чувашева Марѳа
Рождение ребёнка
26.11.1883
Дочь: Баушкина Екатерина
Отец ребёнка: Баушкинъ Андрей
Рождение ребёнка
03.05.1890
Сын: Баушкинъ Сидоръ
Отец ребёнка: Баушкинъ Андрей
Рождение ребёнка
08.06.1891
Дочь: Баушкина Акулина
Отец ребёнка: Баушкинъ Андрей
Рождение ребёнка
02.03.1894
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Баушкинъ Андрей
сельцо Петровка
Рождение ребёнка
22.06.1896
Сын: Баушкинъ Иванъ
Отец ребёнка: Баушкинъ Андрей
Рождение ребёнка
07.02.1898
Сын: Баушкинъ Захаръ
Отец ребёнка: Баушкинъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баушкинъ Андрей