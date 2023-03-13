Баушкина (Чувашева) Марія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баушкина (Чувашева) Марія

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чувашевъ Василій

Мать: Чувашева Марѳа

Рождение ребёнка
26.11.1883

Дочь: Баушкина Екатерина

Отец ребёнка: Баушкинъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1890

Сын: Баушкинъ Сидоръ

Отец ребёнка: Баушкинъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.06.1891

Дочь: Баушкина Акулина

Отец ребёнка: Баушкинъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1894

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Баушкинъ Андрей

сельцо Петровка
Рождение ребёнка
22.06.1896

Сын: Баушкинъ Иванъ

Отец ребёнка: Баушкинъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1898

Сын: Баушкинъ Захаръ

Отец ребёнка: Баушкинъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баушкинъ Андрей

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