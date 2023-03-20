(Попова) Татьяна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Попова) Татьяна Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1793

Дата смерти

1866

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1793

Отец: Попов Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Линдрот Петр

Рождение ребёнка
1815

Сын: Линдрот Петр Петрович

Отец ребёнка: Линдрот Петр

Рождение ребёнка
1821

Сын: Линдрот Николай Петрович

Отец ребёнка: Линдрот Петр

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Линдрот Петр

Рождение ребёнка
1826

Сын: Линдрот Константин Петрович

Отец ребёнка: Линдрот Петр

Рождение ребёнка
1829

Сын: Линдрот Владимир Петрович

Отец ребёнка: Линдрот Петр

Смерть
1866
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