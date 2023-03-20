(Попова) Татьяна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1793
Дата смерти1866
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1793
Отец: Попов Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Линдрот Петр
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Линдрот Петр
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Линдрот Петр
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Линдрот Петр
Рождение ребёнка
1826
Сын: Линдрот Константин Петрович
Отец ребёнка: Линдрот Петр
Рождение ребёнка
1829
Сын: Линдрот Владимир Петрович
Отец ребёнка: Линдрот Петр
Смерть
1866