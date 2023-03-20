(Линдрот) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Линдрот) Александра Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Пол

Женский

Отец

Около 1790 г.р.

Мать

1793 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Линдрот Петр

Мать: Татьяна Ефимовна

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