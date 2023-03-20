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(Линдрот) Александра Петровна
(Линдрот) Александра Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1823
Пол
Женский
Отец
Линдрот Петр
Около 1790 г.р.
Мать
(Попова) Татьяна Ефимовна
1793 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец:
Линдрот Петр
Мать:
Татьяна Ефимовна
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