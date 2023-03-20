Линдрот Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Линдрот Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

1865

Пол

Мужской

Отец

Около 1790 г.р.

Мать

1793 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Линдрот Петр

Мать: Татьяна Ефимовна

Смерть
1865