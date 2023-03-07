Кощеева (Мусихина) Наталия Титова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1818 ст.
Рождение ребёнка
1822
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кощеев Карп Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно