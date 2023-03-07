Кощеева (Мусихина) Наталия Титова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (Мусихина) Наталия Титова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1818 ст.

Муж: Кощеев Карп Михайлович

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1822

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Карп Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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