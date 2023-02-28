Кощеев Карп Михайлович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиПосле 1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Кощеев Михаил Алексеевич
Мать: Кощеева Неонила Павловна
Бракосочетание
28.10.1818 ст.
Жена: Кощеева Наталия Титова
28.10.1818 поч. Киселевский крестьянин карп михайлов кощеев православный первый и дер. Окуневская мудровского прихода умер.крн. Тита мусихина дочь наталья православная первый Поручители и Поручите... Показать все
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Анастасия Карповна
Мать ребёнка: Кощеева Наталия Титова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1822