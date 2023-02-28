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Кощеев Карп Михайлович

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Место рождения

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1803

Дата смерти

После 1822

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Кощеев Михаил Алексеевич

Мать: Кощеева Неонила Павловна

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
28.10.1818 ст.

Жена: Кощеева Наталия Титова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
28.10.1818 поч. Киселевский крестьянин карп михайлов кощеев православный первый и дер. Окуневская мудровского прихода умер.крн. Тита мусихина дочь наталья православная первый Поручители и Поручите... Показать все
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Анастасия Карповна

Мать ребёнка: Кощеева Наталия Титова

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1822
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