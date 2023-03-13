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Катановъ Антонъ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

05.07.1838

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1838

Отец: Катановъ Иванъ

Мать: Катанова Акулина

Александровка
Бракосочетание
11.02.1859

Жена: Катанова Зиновия

Рождение ребёнка
27.10.1860

Сын: Катановъ Дмитрий

Мать ребёнка: Катанова Зиновия

Александровка
Рождение ребёнка
20.03.1863

Сын: Катановъ Василий

Мать ребёнка: Катанова Зиновия

Александровка
Бракосочетание
07.10.1863

Жена: Ширина, Катанова Прасковья Иванова

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