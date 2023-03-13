Катановъ Антонъ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения05.07.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1838
Отец: Катановъ Иванъ
Мать: Катанова Акулина
Александровка
Бракосочетание
11.02.1859
Жена: Катанова Зиновия
Рождение ребёнка
27.10.1860
Сын: Катановъ Дмитрий
Мать ребёнка: Катанова Зиновия
Александровка
Рождение ребёнка
20.03.1863
Сын: Катановъ Василий
Мать ребёнка: Катанова Зиновия
Александровка
Бракосочетание
07.10.1863