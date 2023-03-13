Катанова (Цыганова) Зиновия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКатанова (Цыганова) Зиновия

Катанова (Цыганова) Зиновия

avatar

Место рождения

Александровка

Дата рождения

27.10.1841

Дата смерти

01.04.1863

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1841

Отец: Цыгановъ Иванъ

Мать: Цыганова Прасковья Васильева

Александровка
Бракосочетание
11.02.1859

Муж: Катановъ Антонъ

Рождение ребёнка
27.10.1860

Сын: Катановъ Дмитрий

Отец ребёнка: Катановъ Антонъ

Александровка
Рождение ребёнка
20.03.1863

Сын: Катановъ Василий

Отец ребёнка: Катановъ Антонъ

Александровка
Смерть
01.04.1863
Александровка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close