Катанова (Цыганова) Зиновия
Место рожденияАлександровка
Дата рождения27.10.1841
Дата смерти01.04.1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1841
Отец: Цыгановъ Иванъ
Александровка
Бракосочетание
11.02.1859
Муж: Катановъ Антонъ
Рождение ребёнка
27.10.1860
Сын: Катановъ Дмитрий
Отец ребёнка: Катановъ Антонъ
Александровка
Рождение ребёнка
20.03.1863
Сын: Катановъ Василий
Отец ребёнка: Катановъ Антонъ
Александровка
Смерть
01.04.1863
Александровка