Честухина (Пахомова) Зинаида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Честухина (Пахомова) Зинаида Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Неизвестный отец

Мать: Елизавета Федоровна

Бракосочетание
31.01.1897 ст.

Муж: Честухин Антон Абрамович

Москва, город федерального значения Москва
Москва Сретенский сорок Церковь св. Иоанна Предтечи на Лубянке
Рождение ребёнка
15.10.1899 ст.

Сын: Честухин Евгений Антонович

Отец ребёнка: Честухин Антон Абрамович

Буцинь, Волинська область
Смерть
Неизвестно
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