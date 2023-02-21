Честухина (Пахомова) Зинаида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Неизвестный отец
Мать: Елизавета Федоровна
Бракосочетание
31.01.1897 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Москва Сретенский сорок Церковь св. Иоанна Предтечи на Лубянке
Рождение ребёнка
15.10.1899 ст.
Сын: Честухин Евгений Антонович
Отец ребёнка: Честухин Антон Абрамович
Буцинь, Волинська область
Смерть
Неизвестно