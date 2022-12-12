село Буцинь, село Буцинь, Волинська область (на 2018) — Familio

Буцинь

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Волынская губерния, Ковельский уезд, Седлицкая волость
830. Буцын, село бывшее владельческое, дворов 112, жителей 913, церковь православная, костел, школа, почтовая станция, постоялый двор, питейный дом ветр. млнц., известков Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-47220Буциньселоцентр сільської радир-н Старовижівськийсільрада Буцинська
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