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Полухин Василий Матвеев

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Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Полухин Матвей Антонов

Мать: Полухина Домна Яковлева

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Полухин Константин Васильевич

Мать ребёнка: Полухина Ефимия Филипповна

Место жительства
После 1878
Рождение ребёнка
1881

Сын: Полухин Игнатий Васильевич

Мать ребёнка: Полухина Ефимия Филипповна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Филипповских Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Полухина Ефимия Филипповна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Полухин Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Полухина Ефимия Филипповна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Першина Агапия Васильевна

Мать ребёнка: Полухина Ефимия Филипповна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Полухина Ефимия Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полухина Ефимия Филипповна

Смерть
1906
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