Полухин Василий Матвеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смерти1906
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: Полухин Матвей Антонов
Мать: Полухина Домна Яковлева
Рождение ребёнка
1878
Сын: Полухин Константин Васильевич
Мать ребёнка: Полухина Ефимия Филипповна
Место жительства
После 1878
Рождение ребёнка
1881
Сын: Полухин Игнатий Васильевич
Мать ребёнка: Полухина Ефимия Филипповна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Филипповских Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Полухина Ефимия Филипповна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Полухин Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Полухина Ефимия Филипповна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Першина Агапия Васильевна
Мать ребёнка: Полухина Ефимия Филипповна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Полухина Ефимия Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1906