Филипповских (Полухина) Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипповских (Полухина) Ирина Васильевна

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Место рождения

Орловка

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Полухин Василий Матвеев

Мать: Полухина Ефимия Филипповна

Бракосочетание
1902

Муж: Филипповских Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Филипповских Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Филипповских Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Филипповских Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Филипповских Сергей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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