Филипповских (Полухина) Ирина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
1902
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Филипповских Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Филипповских Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Филипповских Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Филипповских Сергей Дмитриевич
Смерть
Неизвестно