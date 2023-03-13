Овчинникова Колбинцева Марфа Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Колбинцева Марфа Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1841

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Овчинниковъ Никита

Михайловка
Рождение ребёнка
16.10.1842

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Овчинниковъ Никита

Михайловка
Рождение ребёнка
20.12.1843

Дочь: Егорова Анисія

Отец ребёнка: Овчинниковъ Никита

Михайловка
Рождение ребёнка
17.10.1846

Сын: Овчинниковъ Артемий

Отец ребёнка: Овчинниковъ Никита

Михайловка
Рождение ребёнка
25.05.1848

Сын: Овчинниковъ Никифоръ

Отец ребёнка: Овчинниковъ Никита

Михайловка
Бракосочетание
06.07.1852

Муж: Колбинцевъ Григорий

Рождение ребёнка
10.03.1853

Сын: Колбинцевъ Никифоръ

Отец ребёнка: Колбинцевъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Сын: Колбинцевъ Николай

Отец ребёнка: Колбинцевъ Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинниковъ Никита

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