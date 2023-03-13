Овчинникова Колбинцева Марфа Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1841
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Овчинниковъ Никита
Михайловка
Рождение ребёнка
16.10.1842
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Овчинниковъ Никита
Михайловка
Рождение ребёнка
20.12.1843
Дочь: Егорова Анисія
Отец ребёнка: Овчинниковъ Никита
Михайловка
Рождение ребёнка
17.10.1846
Сын: Овчинниковъ Артемий
Отец ребёнка: Овчинниковъ Никита
Михайловка
Рождение ребёнка
25.05.1848
Сын: Овчинниковъ Никифоръ
Отец ребёнка: Овчинниковъ Никита
Михайловка
Бракосочетание
06.07.1852
Муж: Колбинцевъ Григорий
Рождение ребёнка
10.03.1853
Сын: Колбинцевъ Никифоръ
Отец ребёнка: Колбинцевъ Григорий
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856
Сын: Колбинцевъ Николай
Отец ребёнка: Колбинцевъ Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Овчинниковъ Никита