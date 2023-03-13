Овчинниковъ Никифоръ
Место рожденияМихайловка
Дата рождения25.05.1848
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1848
Михайловка
Бракосочетание
10.01.1868
Жена: Овчинникова Мавра
Рождение ребёнка
10.09.1870
Сын: Овчинниковъ Їосифъ
Мать ребёнка: Овчинникова Мавра
Рождение ребёнка
10.12.1871
Сын: Овчинниковъ Степанъ
Мать ребёнка: Овчинникова Мавра
Рождение ребёнка
01.07.1874
Сын: Овчинниковъ Сергѣй
Мать ребёнка: Овчинникова Мавра
Рождение ребёнка
22.03.1880
Дочь: Латышева Дарія
Мать ребёнка: Овчинникова Мавра
Рождение ребёнка
1883
Сын: Овчинниковъ Павелъ
Мать ребёнка: Овчинникова Мавра
Рождение ребёнка
06.08.1893
Сын: Овчинниковъ Максимъ
Мать ребёнка: Овчинникова Мавра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинниковъ Аѳонасій
Мать ребёнка: Овчинникова Мавра