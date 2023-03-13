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Овчинниковъ Никифоръ

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

25.05.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1848

Отец: Овчинниковъ Никита

Мать: Овчинникова Колбинцева Марфа Андреева

Михайловка
Бракосочетание
10.01.1868

Жена: Овчинникова Мавра

Рождение ребёнка
10.09.1870

Сын: Овчинниковъ Їосифъ

Мать ребёнка: Овчинникова Мавра

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.12.1871

Сын: Овчинниковъ Степанъ

Мать ребёнка: Овчинникова Мавра

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1874

Сын: Овчинниковъ Сергѣй

Мать ребёнка: Овчинникова Мавра

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1880

Дочь: Латышева Дарія

Мать ребёнка: Овчинникова Мавра

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1883

Сын: Овчинниковъ Павелъ

Мать ребёнка: Овчинникова Мавра

Рождение ребёнка
06.08.1893

Сын: Овчинниковъ Максимъ

Мать ребёнка: Овчинникова Мавра

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинниковъ Аѳонасій

Мать ребёнка: Овчинникова Мавра

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