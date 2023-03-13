Овчинниковъ Артемий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвчинниковъ Артемий

Овчинниковъ Артемий

avatar

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

17.10.1846

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1846

Отец: Овчинниковъ Никита

Мать: Овчинникова Колбинцева Марфа Андреева

Михайловка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close