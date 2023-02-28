Филенко Харитон (дед Харько) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филенко Харитон (дед Харько)

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Место рождения

Верхнеерохин, Каменский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхнеерохин, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филенко Захар Харитонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья (бабушка Параша) Харитоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филенко Гаврила Харитонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Паника, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
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