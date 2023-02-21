Неизвестно Илья (дед Илько) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Илья (дед Илько)

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Место рождения

Кубань

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филенко ?

Мать: не указана

Кубань
Рождение ребёнка
17.08.1899

Сын: Неизвестно Иван Ильич

Мать ребёнка: не указана

Кубань
Рождение ребёнка
1904

Сын: Неизвестно Степан Ильич

Мать ребёнка: не указана

Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Паника
Рождение ребёнка
1915

Сын: Филенко Николай Ильич

Мать ребёнка: не указана

Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Паника
Смерть
Неизвестно
Чкаловская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Паника
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