Неизвестно Илья (дед Илько)
Место рожденияКубань
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филенко ?
Мать: не указана
Кубань
Рождение ребёнка
17.08.1899
Мать ребёнка: не указана
Кубань
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: не указана
Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Паника
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: не указана
Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Паника
Смерть
Неизвестно
Чкаловская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Паника