Тюпинъ Феклистъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюпинъ Феклистъ

Тюпинъ Феклистъ

avatar

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1766

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Тюпинъ Терентий

Мать: Тюпина Фекла Яковлева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Тюпина Акулина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Тюпина Акулина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Сын: Тюпинъ Максимъ

Мать ребёнка: Тюпина Акулина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюпина Акулина

Смерть
1813
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close