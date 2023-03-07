Тюпинъ Феклистъ
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Тюпинъ Терентий
Мать: Тюпина Фекла Яковлева
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Тюпина Акулина
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Тюпина Акулина
Рождение ребёнка
1800
Сын: Тюпинъ Максимъ
Мать ребёнка: Тюпина Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюпина Акулина
Смерть
1813