Тюпина Фекла Яковлева
Место рожденияКурмышский уездъ
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Курмышский уездъ
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Тюпинъ Терентий
Рождение ребёнка
1766
Сын: Тюпинъ Феклистъ
Отец ребёнка: Тюпинъ Терентий
Рождение ребёнка
1770
Сын: Тюпинъ Климъ
Отец ребёнка: Тюпинъ Терентий
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Тюпинъ Терентий
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Тюпинъ Терентий
Рождение ребёнка
1780
Сын: Тюпинъ Тихонъ
Отец ребёнка: Тюпинъ Терентий
Рождение ребёнка
1782
Сын: Тюпинъ Андрей
Отец ребёнка: Тюпинъ Терентий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тюпинъ Терентий