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Тюпина Фекла Яковлева

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Место рождения

Курмышский уездъ

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Курмышский уездъ
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Тюпинъ Терентий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Сын: Тюпинъ Феклистъ

Отец ребёнка: Тюпинъ Терентий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Сын: Тюпинъ Климъ

Отец ребёнка: Тюпинъ Терентий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Тюпинъ Терентий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Тюпинъ Терентий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Тюпинъ Тихонъ

Отец ребёнка: Тюпинъ Терентий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Тюпинъ Андрей

Отец ребёнка: Тюпинъ Терентий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюпинъ Терентий

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