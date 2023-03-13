Тюпина (Житкова) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюпина (Житкова) Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Житковъ Панфилъ

Мать: Житкова Ненила Семенова

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Тюпинъ Феклистъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Тюпинъ Феклистъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Сын: Тюпинъ Максимъ

Отец ребёнка: Тюпинъ Феклистъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюпинъ Феклистъ

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