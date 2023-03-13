Тюпина (Житкова) Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Житковъ Панфилъ
Мать: Житкова Ненила Семенова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Тюпинъ Феклистъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Тюпинъ Феклистъ
Рождение ребёнка
1800
Сын: Тюпинъ Максимъ
Отец ребёнка: Тюпинъ Феклистъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тюпинъ Феклистъ