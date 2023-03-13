Житкова Ненила Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Житковъ Иванъ
Отец ребёнка: Житковъ Панфилъ
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Тюпина Акулина
Отец ребёнка: Житковъ Панфилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Житковъ Панфилъ
Смерть
1794
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан