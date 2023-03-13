Житкова Ненила Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Житкова Ненила Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Житковъ Иванъ

Отец ребёнка: Житковъ Панфилъ

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Тюпина Акулина

Отец ребёнка: Житковъ Панфилъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Житковъ Панфилъ

Смерть
1794
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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