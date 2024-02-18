Оботуров Степан Пудов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Оботуров Пуд
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Оботуров Исидор (Сидор) Степанович
Мать ребёнка: Оботурова Елена Ларионовна
Рождение ребёнка
1840
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Оботурова Елена Ларионовна
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Рождение ребёнка
Около 1843
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Оботурова Елена Ларионовна
Смерть
Неизвестно