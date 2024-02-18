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Оботуров Степан Пудов

Место рождения

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1818 г.р.

Дети

Около 1837 г.р.
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Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Оботуров Пуд

Мать: не указана

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оботурова Елена Ларионовна

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Оботуров Исидор (Сидор) Степанович

Мать ребёнка: Оботурова Елена Ларионовна

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
1840

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Оботурова Елена Ларионовна

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1843

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Оботурова Елена Ларионовна

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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