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Оботурова Елена Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1817 г.р.

Дети

Около 1837 г.р.
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Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оботуров Степан Пудов

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Оботуров Исидор (Сидор) Степанович

Отец ребёнка: Оботуров Степан Пудов

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
1840

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Оботуров Степан Пудов

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1843

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Оботуров Степан Пудов

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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