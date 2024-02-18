Оботурова Елена Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Оботуров Исидор (Сидор) Степанович
Отец ребёнка: Оботуров Степан Пудов
Рождение ребёнка
1840
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Оботуров Степан Пудов
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Рождение ребёнка
Около 1843
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Оботуров Степан Пудов
Смерть
Неизвестно