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Андрианов Константин Николаевич

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Место рождения

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

22.12.1913 ст.

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1913 ст.

Отец: Андрианов Николай Александрович

Мать: Андрианова (Соколова) Ольга Андреевна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрианов Владимир Константинович

Мать ребёнка: Андрианова Ольга Гавриловна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрианова Ольга Гавриловна

Рождение ребёнка
13.07.1934

Дочь: Андрианова Людмила Константиновна

Мать ребёнка: Андрианова Ольга Гавриловна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.07.1936

Сын: Андрианов Анатолий Константинович

Мать ребёнка: Андрианова Ольга Гавриловна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Андрианов Рудольф Константинович

Мать ребёнка: Андрианова Ольга Гавриловна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Андрианов Леонид Константинович

Мать ребёнка: Андрианова Ольга Гавриловна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1980
Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

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