Андрианов Константин Николаевич
Место рождения
Дата рождения22.12.1913 ст.
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1913 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрианов Владимир Константинович
Мать ребёнка: Андрианова Ольга Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.07.1934
Дочь: Андрианова Людмила Константиновна
Мать ребёнка: Андрианова Ольга Гавриловна
Рождение ребёнка
01.07.1936
Сын: Андрианов Анатолий Константинович
Мать ребёнка: Андрианова Ольга Гавриловна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Андрианов Рудольф Константинович
Мать ребёнка: Андрианова Ольга Гавриловна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Андрианов Леонид Константинович
Мать ребёнка: Андрианова Ольга Гавриловна
Смерть
1980