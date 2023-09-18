Андрианова Ольга Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрианов Владимир Константинович
Отец ребёнка: Андрианов Константин Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.07.1934
Дочь: Андрианова Людмила Константиновна
Отец ребёнка: Андрианов Константин Николаевич
Рождение ребёнка
01.07.1936
Сын: Андрианов Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Андрианов Константин Николаевич
Рождение ребёнка
1939
Сын: Андрианов Рудольф Константинович
Отец ребёнка: Андрианов Константин Николаевич
Рождение ребёнка
1941
Сын: Андрианов Леонид Константинович
Отец ребёнка: Андрианов Константин Николаевич
Смерть
2000