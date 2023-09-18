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Андрианова Ольга Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрианов Владимир Константинович

Отец ребёнка: Андрианов Константин Николаевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрианов Константин Николаевич

Рождение ребёнка
13.07.1934

Дочь: Андрианова Людмила Константиновна

Отец ребёнка: Андрианов Константин Николаевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.07.1936

Сын: Андрианов Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Андрианов Константин Николаевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Андрианов Рудольф Константинович

Отец ребёнка: Андрианов Константин Николаевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Андрианов Леонид Константинович

Отец ребёнка: Андрианов Константин Николаевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
2000
Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

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