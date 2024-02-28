Андрианова (Соколова) Ольга Андреевна
Место рождения
Дата рождения1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889 ст.
Отец: Андрей Соколов
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1906 ст.
Рождение ребёнка
21.04.1907 ст.
Сын: Андрианов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Андрианов Николай Александрович
Рождение ребёнка
26.12.1909 ст.
Сын: Андрианов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Андрианов Николай Александрович
Рождение ребёнка
08.07.1912 ст.
Дочь: Андрианова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Андрианов Николай Александрович
Рождение ребёнка
22.12.1913 ст.
Сын: Андрианов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Андрианов Николай Александрович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Андрианов Павел Николаевич
Отец ребёнка: Андрианов Николай Александрович
Рождение ребёнка
12.09.1921
Дочь: Андрианова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Андрианов Николай Александрович
Смерть
Неизвестно