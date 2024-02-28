Андрианова (Соколова) Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрианова (Соколова) Ольга Андреевна

Место рождения

Берег, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889 ст.

Отец: Андрей Соколов

Мать: не указана

Берег, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
23.01.1906 ст.

Муж: Андрианов Николай Александрович

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.04.1907 ст.

Сын: Андрианов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Андрианов Николай Александрович

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.12.1909 ст.

Сын: Андрианов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Андрианов Николай Александрович

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.07.1912 ст.

Дочь: Андрианова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Андрианов Николай Александрович

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.12.1913 ст.

Сын: Андрианов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Андрианов Николай Александрович

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Андрианов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Андрианов Николай Александрович

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.09.1921

Дочь: Андрианова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Андрианов Николай Александрович

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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