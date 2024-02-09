деревня Берег, деревня Берег, Волховский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Берег

Волховский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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О переходе на отруб крестьян Доможировской волости деревни Мануховщина. 1908–1912 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 847. Опись Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
3178Усадище Большой двор (Куликово), д. вл.при р. Козопаше.56431714
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Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Доможировская волость
Куликово д. 573 стан284 участок4станция Пашский Перевоз.
Куричино д. 573 стан284 участок4станция Пашский Перевоз.
Мануховщина д.573 стан84 участок4станция Пашский Перевоз.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Волховский муниципальный район
24586Берегдеревня60°25'33°00'P-36-127

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение
41609444121д Берегдеревня
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