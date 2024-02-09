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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О переходе на отруб крестьян Доможировской волости деревни Мануховщина. 1908–1912 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 847. Опись Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3178Усадище Большой двор (Куликово), д. вл.при р. Козопаше.56431714Показать скан
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Куликово д. 573 стан284 участок4станция Пашский Перевоз.
Куричино д. 573 стан284 участок4станция Пашский Перевоз.
Мануховщина д.573 стан–84 участок4станция Пашский Перевоз.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
24586Берегдеревня60°25'33°00'P-36-127
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
41609444121д Берегдеревня