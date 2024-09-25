Федотова Агапия Сергеева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Федотова Агапия Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин (Федотов) Филипп Ильин

Рождение ребёнка
11.02.1880 ст.

Дочь: (Федотова) Евдокия Филиппова

Отец ребёнка: Шишкин (Федотов) Филипп Ильин

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Филипп Ильин Феодотов и законная жена его Агафия Сергеева,оба православные
Рождение ребёнка
23.07.1882 ст.

Сын: Федотов Василий Филиппов

Отец ребёнка: Шишкин (Федотов) Филипп Ильин

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки солдат Филипп Ильин и законная его жена Агапия Сергеева,оба православные

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