Федотова Агапия Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.02.1880 ст.
Дочь: (Федотова) Евдокия Филиппова
Отец ребёнка: Шишкин (Федотов) Филипп Ильин
Деревни Нератовки крестьянин Филипп Ильин Феодотов и законная жена его Агафия Сергеева,оба православные
Рождение ребёнка
23.07.1882 ст.
Отец ребёнка: Шишкин (Федотов) Филипп Ильин
Деревни Нератовки солдат Филипп Ильин и законная его жена Агапия Сергеева,оба православные