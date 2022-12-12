Женевяго (Пуговкина) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения22.01.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1892 ст.
Бракосочетание
01.10.1917 ст.
Рядовой 55 пехотного запасного полка, Гродненской губ., Быльского уезда, Алексинской волости, деревни Прушанки-Баранки, Александр Иванович Женевяго, православного вероисповедания, первым барком, 24 Де... Показать все
Рождение ребёнка
1923
Сын: Женевяго Михаил Александрович
Отец ребёнка: Женевяго Александр Иванович
Смерть
Неизвестно