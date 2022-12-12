Женевяго (Пуговкина) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Женевяго (Пуговкина) Анна Григорьевна

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Место рождения

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

22.01.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1892 ст.

Отец: Пуговкин Григорий Тимофеевич

Мать: Пуговкина Александра Сергеевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
01.10.1917 ст.

Муж: Женевяго Александр Иванович

Рядовой 55 пехотного запасного полка, Гродненской губ., Быльского уезда, Алексинской волости, деревни Прушанки-Баранки, Александр Иванович Женевяго, православного вероисповедания, первым барком, 24 Де... Показать все
Рождение ребёнка
1923

Сын: Женевяго Михаил Александрович

Отец ребёнка: Женевяго Александр Иванович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
Неизвестно
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