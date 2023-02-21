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Пуговкина Александра Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

До 1895

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1884 ст.

Сын: Пуговкин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Пуговкин Григорий Тимофеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
05.03.1886 ст.

Сын: Пуговкин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Пуговкин Григорий Тимофеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
28.01.1888 ст.

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Пуговкин Григорий Тимофеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.780-д.1383 246об-247
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Горылева Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Пуговкин Григорий Тимофеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
22.01.1892 ст.

Дочь: Женевяго Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Пуговкин Григорий Тимофеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пуговкин Григорий Тимофеевич

Смерть
До 1895
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