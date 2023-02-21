Пуговкина Александра Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиДо 1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1884 ст.
Сын: Пуговкин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Пуговкин Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
05.03.1886 ст.
Сын: Пуговкин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Пуговкин Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
28.01.1888 ст.
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Пуговкин Григорий Тимофеевич
ф.203-оп.780-д.1383 246об-247
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Горылева Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Пуговкин Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
22.01.1892 ст.
Дочь: Женевяго Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Пуговкин Григорий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1895