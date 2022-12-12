Женевяго Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Женевяго Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.10.1917 ст.

Жена: Женевяго Анна Григорьевна

Рядовой 55 пехотного запасного полка, Гродненской губ., Быльского уезда, Алексинской волости, деревни Прушанки-Баранки, Александр Иванович Женевяго, православного вероисповедания, первым барком, 24 Де... Показать все
Рождение ребёнка
1923

Сын: Женевяго Михаил Александрович

Мать ребёнка: Женевяго Анна Григорьевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
Неизвестно
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