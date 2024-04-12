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Хрыков Демид Тимофеевич

Место рождения

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Между 1844 и 1858

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Хрыков Тимофей Степанович

Мать: Хрыкова Евфросиния Андреевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
После 1825

Жена: Хрыкова Евфросиния Афанасьевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Хрыкова Матрона Демидовна

Мать ребёнка: Хрыкова Евфросиния Афанасьевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Хрыков Осип Демидович

Мать ребёнка: Хрыкова Евфросиния Афанасьевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Хрыков Семен Демидов

Мать ребёнка: Хрыкова Евфросиния Афанасьевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1844 и 1858
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Надежда Демидовна

Мать ребёнка: Хрыкова Евфросиния Афанасьевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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