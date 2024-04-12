Хрыков Демид Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиМежду 1844 и 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Бракосочетание
После 1825
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Хрыкова Матрона Демидовна
Мать ребёнка: Хрыкова Евфросиния Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Хрыкова Евфросиния Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Хрыков Семен Демидов
Мать ребёнка: Хрыкова Евфросиния Афанасьевна
Смерть
Между 1844 и 1858
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Надежда Демидовна
Мать ребёнка: Хрыкова Евфросиния Афанасьевна